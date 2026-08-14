Doktorlar "yaşama şansı yüzde 45" demişti: 23 haftalık parmak bebek 5 ay sonra taburcu oldu!

Doğumunun hemen ardından entübe edilerek yoğun bakıma alınan ve kilosu 470 grama kadar gerileyen minik Doruk, 3 ayı entübe olmak üzere tam 5 ay süren zorlu yoğun bakım mücadelesini kazanarak 2 kilo 900 gram ağırlığında taburcu edildi.

DOĞUM KANALINA GİRİNCE ACİL DOĞUMA ALINDI

Hamileliğinin 23'üncü haftasında şiddetli ağrı şikayetiyle İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir’e başvuran Burcu Yıldız'ın yapılan kontrollerinde bebeğin doğum kanalına girdiği tespit edildi. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Nihat Demir ve ekibi tarafından acil olarak doğuma alınan anne, normal doğumla Doruk bebeği dünyaya getirdi. Doğar doğmaz entübe edilen bebek, hayati riskleri nedeniyle yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı.

KİLOSU 470 GRAMA KADAR DÜŞTÜ, 3 AY ENTÜBE KALDI

Yaşam mücadelesi boyunca akciğer gelişimi için surfaktan ve özel beslenme tedavileri uygulanan Doruk bebek, fizyolojik kilo kaybıyla 470 grama kadar geriledi. Yaklaşık 3 ay boyunca mekanik ventilatöre bağlı kalan bebek, ardından uygulanan nazal destekle birlikte 4'üncü ayında 2 kilo 400 grama, 5'inci ayında ise 2 kilo 900 grama ulaştı. Oksijen ihtiyacı tamamen ortadan kalkan minik Doruk, hekimlerin onayıyla taburcu edildi.

ANNE BURCU YILDIZ: "İLK KEZ 3 AY SONRA KUCAĞIMA ALABİLDİM"

Zorlu süreci gözyaşlarıyla anlatan anne Burcu Yıldız şunları kaydetti:

"23 haftalık doğduğu için bebeğin yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu söylediler ve ilk 3 ay hiçbir umut beslemedik. Oğlum Doruk’u entübe süreci bittikten 3 ay sonra ilk kez kucağımıza aldık. O an hayatımızın en mutlu anıydı. En büyük destekçim eşim ve ailem oldu. Doruk'la artık her şeyi birlikte ve sağlıklı bir şekilde yapmak istiyoruz."

PROF. DR. NİHAT DEMİR: "23 HAFTALIK BEBEKLERDE YAŞAM ŞANSI YÜZDE 45"

Tedavi sürecini yöneten Prof. Dr. Nihat Demir, 23 haftalık prematüre bebeklerde hayatta kalma oranının ortalama yüzde 45 civarında olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Normal şartlarda bu haftadaki doğumların sezaryenle gerçekleşmesini isteriz çünkü normal doğumda beyin kanaması riski çok yükselir. Ancak Doruk kanala girdiği için doğum hızlı gerçekleşti. Yaşadığı hafif düzeydeki beyin kanamasını fiziksel bir hasar kalmadan atlattı. 5'inci ay dolmadan solunum cihazından tamamen ayrılması ve oksijensiz nefes alabilmesi bizim için büyük bir mucize. Doruk'un gelişimini en az 2 yaşına kadar 'düzeltilmiş yaş' tablosuna göre multidisipliner bir ekiple takip etmeye devam edeceğiz."