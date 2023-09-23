Dolandırıcılık Çetesine Büyük Operasyon! Beşi Avukat 48 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli 4 şehirde “icra takibi” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5’i avukat 48 şüpheli gözaltına alındı.
“Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız.” yalanıyla vatandaşları dolandırdılar. Güvenlik güçleri, icra takibi yalanıyla dolandırıcılık yapan mafyaya yönelik eş zamanlı 4 ilde operasyon düzenledi. İstanbul’da 25, İzmir’de 11, Antalya ve Denizli’de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Dolandırıcılık Operasyonunda Beşi Avukat 48 Kişi Gözaltına Alındı
Baskınlarda 5’i avukat olmak üzere aralarında kargocuların da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi