Dolandırıcılık Çetesine Büyük Operasyon! Beşi Avukat 48 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 4 şehirde “icra takibi” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5’i avukat 48 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Çetesine Büyük Operasyon! Beşi Avukat 48 Kişi Gözaltına Alındı
Son Güncelleme:

“Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız.” yalanıyla vatandaşları dolandırdılar. Güvenlik güçleri, icra takibi yalanıyla dolandırıcılık yapan mafyaya yönelik eş zamanlı 4 ilde operasyon düzenledi. İstanbul’da 25, İzmir’de 11, Antalya ve Denizli’de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Dolandırıcılık Operasyonunda Beşi Avukat 48 Kişi Gözaltına Alındı

Baskınlarda 5’i avukat olmak üzere aralarında kargocuların da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildiği belirtildi.

Lise Öğrencilerinden Örnek Hareket! Okuldaki Serada Domates ÜrettilerLise Öğrencilerinden Örnek Hareket! Okuldaki Serada Domates ÜrettilerYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# dolandırıcılık # operasyon
Çok Okunanlar
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu
2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu
"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kareler! İşte o görüntüler!
"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kareler! İşte o görüntüler!
Öne Çıkanlar 🚨 Meral Akşener İyi Parti'den Ne Zaman İstifa Edeceğini Açıkladı? 🚨 Meral Akşener İyi Parti'den Ne Zaman İstifa Edeceğini Açıkladı? Kulak zarı kolay patlar mı? Kulak zarı kolay patlar mı?