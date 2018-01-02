Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3,7810 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3,7810 seviyesinde dengelendi.



Geçen yılın son işlem gününe yükselişle başlayan ve 3,7663-3,7976 bandında işlem gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3,7905'ten tamamladı.



Dün resmi tatil olması dolayısıyla bankalararası piyasada işlem görmeyen dolar/TL, 2018'in ilk işlem gününe düşüşle başladı ve saat 09.40 itibarıyla 3,7810'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,5280'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 5,1150'den işlem görüyor.