Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3,7810 seviyesinde dengelendi.
Geçen yılın son işlem gününe yükselişle başlayan ve 3,7663-3,7976 bandında işlem gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3,7905'ten tamamladı.
Dün resmi tatil olması dolayısıyla bankalararası piyasada işlem görmeyen dolar/TL, 2018'in ilk işlem gününe düşüşle başladı ve saat 09.40 itibarıyla 3,7810'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,5280'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 5,1150'den işlem görüyor.
Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3,7810 seviyesinde dengelendi.
Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3,7810 seviyesinde dengelendi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.