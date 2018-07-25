Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluştu. Albayrak, "2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır" dedi.



Yeni kabinenin Hazine ve Maliye Bakanı



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan Dolmabahçe'de gerçekleştirilen toplantıya katılan isimler arasındaydı.



Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" ifadesini kullandı.



Albayrak toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalarla yürütülecektir." dedi.



Açıklamada ayrıca, kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasına ilişkin yasal düzenleme yapılacağı belirtildi. Yeni kabinenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan Dolmabahçe'de gerçekleştirilen toplantıya katılan isimler arasındaydı.Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" ifadesini kullandı.Albayrak toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalarla yürütülecektir." dedi.Açıklamada ayrıca, kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasına ilişkin yasal düzenleme yapılacağı belirtildi.