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Dolmabahçe Sarayı önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünde üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklette yangın çıktı.

Dolmabahçe Sarayı önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünde üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklette yangın çıktı.

Sürücü ve yolcu motosikletten hemen inerken alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan motosiklet itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

 

Etiketler; #istanbul #dolmabahçe sarayı
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