Dolmuşta başlayan tartışma kanlı bitti! İzmir'de bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir dolmuşta başlayan tartışma bir cana mal oldu. Tartıştığı kişinin arkadaşlarına haber vermesiyle önü kesilen dolmuştan indirilen genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.15 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karaburun’dan motosiklet tamiri için Karabağlar’a gelen ve motosikletini tamir için bıraktıktan sonra dolmuşa binen Kadir Tarcan ile dolmuş içerisinde yolcu konumunda bulunan F.M., arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

DOLMUŞUN ÖNÜNÜ KESİP YOLCUYU İNDİRDİLER

Tartışmanın ardından F.M., telefon ile durumu arkadaşlarına bildirdi. Araçla gelerek dolmuşun önünü kesen ve Tarcan’ı dolmuştan indiren şahıslar arasında kavga çıktı. Bu esnada Tarcan, kişi veya kişilerce ayağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı durumdaki Tarcan, saat 07.00 sıralarında yaşam mücadelesini kaybetti. Tarcan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çevredeki gördü tanıklarının da ifadesine başvuran polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli F.M.’yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.