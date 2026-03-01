Dolmuşta maket bıçaklı kavga: Tartıştığı genci yaraladı

Olay, Kırıkkale Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerindeki Bağdat Köprüsü Dolmuş Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, dolmuşta bulunan 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın ile diğer yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı.

MAKET BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine E.Y., yanında taşıdığı maket bıçağını çıkararak yolculardan 20 yaşındaki A.E.'ye saldırdı. Çıkan olayda A.E., maket bıçağı darbesiyle elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra A.E.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi E.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, yaşanan olayla ilgili adli işlem başlattı.