banner1005
Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi
Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Doludan kaçarken uçuruma düşen inekler telef oldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde dolu ve sağanaktan kaçan yaklaşık 20 inek uçuruma düştü

Doludan kaçarken uçuruma düşen inekler telef oldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde dolu ve sağanaktan kaçarken uçuruma düşen yaklaşık 20 inek telef oldu.

Pirali Mahallesi'nde Cüneyt Karataş Güler'e ait inekler, bir anda etkisini gösteren dolu, sağanak ve şimşek nedeniyle korkarak kaçmaya başladı.

Bu sırada kayalıkların olduğu bir uçurumdan vadiye düşen yaklaşık 20 inek telef oldu. Halen canlı olduğu belirlenen bir ineğin kurtarılması için durum yetkililere bildirildi.

Gelen itfaiye ekipleri ise yol olmaması ve yakındaki Aras Nehri sebebiyle bölgeye ulaşamadı.

Bu nedenle yaralı ineği kurtaramayan itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.