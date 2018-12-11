Dolusavar... Dolunun yağmura dönüşmesini sağlıyor, bu sayede ürünler zarar görmüyor. Van'da üretilen cihaza, hem yurt dışından hem yurt içinden yoğun talep var.

Dolusavar'ın serüveni böyle başladı. Van'da üretildi. Gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlıyor.



İranlı girişimci Yadollah Nasrollahi tarım ürünlerini doludan korumak için bu cihazı tasarladı. Ancak ülkesinde gerekli desteği göremeyince, Van'daki İş Geliştirme Merkezi'ne başvurdu.



İstenilen sonuç alındı. Öyleki bu cihaz, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.



Üreticiler şimdi talebe yetişemiyor.



ulusal.com.tr