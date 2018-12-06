Domaniç-İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.



Bölgede kar yağışı özellikle Domaniç-İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkisini artırdı.



Yolun karla kaplanması sebebiyle çok sayıda araç kara saplandı.



Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kara saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı.



Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri tırların geçişine izin vermiyor.