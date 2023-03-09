Domates ihracatında yeni gelişme

Domateste ihracat kısıtlaması kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığına, domates başta olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatında düzenleme yapma yetkisini veren tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Böylece domates ihracatına yönelik kısıtlama da sona ermiş oldu. İhracatta hareketlilik başladı.

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Çiftçi ihracatçı el ele verdi. Odalar, borsalar, birlikler, açıklamalarla, üretici eylemlerle karara tepki gösterdi. Ülkenin bulunduğu zor şartlarda üretime yönelik bu yaptırımın kabul edilmediği haykırıldı. Ve sonuç alındı. Domates ihracatında kısıtlama kaldırıldı. İhracatta hareketlilik başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına, domates başta olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatında düzenleme yapma yetkisini veren tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Böylece domates ihracatına yönelik kısıtlama da sona ermiş oldu.

Bakanlıktan 81 il tarım ve orman müdürlüğüne kısıtlamanın kaldırıldığını bildiren yazı gönderildi. Yazıda, domates ihracatı için bitki sağlık sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı ifade edildi.
Yaş sebze ve meyve üretim merkezi Antalya’da, kısıtlama kararının ilk dakikalarından itibaren harekete geçildi. Odalar, borsalar, birlikler bir taraftan, üreticiler diğer taraftan kararın zaman kaybetmeksizin geri çekilmesini istedi.

Domates üretim merkezlerinden Kumluca’da Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, kısıtlama kararının kaldırılmasını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

"Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından hareketlilik yeniden başladı. Yurt dışından yoğun talep var. Paketlenen domatesler dünyanın dört bir yanına gönderilmek üzere yola çıkarıldı." Kumluca Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal, karardan oldukça memnun olduklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Mart itibarıyla domates ihracatına kısıtlama getirmişti. Bu karara, depremler ve fiyat artışı nedeniyle gıda arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanması gerekçe gösterilmişti. 14 Nisan'a kadar sürecek kısıtlamaya tarım sektöründen büyük tepki gelmişti.

Kısıtlamanın, üreticilere zarar vereceği, yıllarca mücadele edilerek büyük bir emek ve özveri ile kazanılan ihracat pazarlarının kaybedilmesine neden olacağı aktarılmıştı. Kalıcı çözüm olarak ta girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği belirtilmişti.

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