Domatesleri çöpe döken pazarcıya 17 milyon TL ceza!

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum'da Z.R. isimli bir pazarcının, domatesleri vatandaşlara daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe dökmesinin ardından Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını belirtti. Yapılan incelemenin ardından, bu eylemin piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini bozmaya ve serbest rekabeti engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını ve her iki kişiye de 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar ceza kesileceğini belirtti.

"Ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Gürcan açıklamasında, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini de verdi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşların huzurunu bozan ve ticaret ahlakına aykırı hareket eden kötü niyetli kişilerle mücadelenin 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.