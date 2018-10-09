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Domuz avına çıkan uzman çavuş Mustafa Şahin hayatını kaybetti

Çorum'un Dodurga ilçesinde domuz avına çıkan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şahin, tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Domuz avına çıkan uzman çavuş Mustafa Şahin hayatını kaybetti

Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapan Mustafa Şahin (29), iznini geçirmek üzere Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyüne geldi.  

İddiaya göre, arkadaşıyla gece saatlerinde Soğukçeşme mevkisinde domuz avına çıkan Şahin, burada tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Şahin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, daha sonra otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uzman çavuş
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