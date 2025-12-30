Don ve buzlanma geliyor! Meteoroloji 7 il için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma ve don uyarısı yayımladı. Uyarı, 30 Aralık 2025 saat 21.00 ile 5 Ocak 2026 saat 09.00 arasında etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın devam etmesi beklentisine ilişkin buzlanma ve don uyarısı yayımladı. Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale illerinde 30 Aralık 2025 saat 21.00 ile 5 Ocak 2026 saat 09.00 arasında don ve buzlanma olaylarının etkili olacağı bildirildi.

Düzce Valiliği tarafından paylaşılan uyarıda, ülke iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarının belirgin bir şekilde düştüğü vurgulandı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk etmesi ve düşük hava sıcaklığı nedeniyle yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir.”

Açıklamada, soğuk havanın hafta başına kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı Meteoroloji’nin tahmin ve erken uyarı sistemlerinin takip edilmesinin önemi vurgulandı.

Meteoroloji’nin duyurusuna göre don ve buzlanma riski belirtilen tarihler arasında devam edecek.

