Döner alırken bu yazıya dikkat! Sucuk, pastırma ve dönerde standartlar sil baştan

Döner, sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel lezzetlerin standartlarını baştan tanımlayan düzenlemeyle gramaj artırıcı katkı maddelerine kilit vuruldu. Artık ürünler doğrudan "döner" adıyla satılamayacak; yaprak veya kıyma oranları ambalaj ve etiketlerde açıkça yer alacak. İşletmelerin bu katı standartlara entegrasyonu için 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi tanındı.

DÖNERDE "TÜR" VE "ORAN" ŞARTI: ETİKETSİZ VE DETAYSIZ SATIŞ BİTİYOR

Piyasaya sunulan döner ürünlerinde tüketiciyi yanıltıcı genel ifadelerin önüne geçecek kurallar belirlendi:

Ürünler üretim reçetesine göre zorunlu olarak "yaprak döner", "kıyma döner" veya "yaprak-kıyma döner" şeklinde etiketlenecek.

Yaprak-Kıyma Döner: İçindeki yaprak et oranı en az yüzde 60 olacak; kıyma oranı yüzde 40 sınırını kesinlikle geçemeyecek.

Kıyma Döner: Üründeki kıyma oranı en fazla yüzde 90 olabilecek; en az yüzde 10 oranında yaprak et içermesi şart koşulacak.

Tuz, Yağ ve Protein Kriteri: Dönerde toplam yağ oranı en fazla yüzde 25, tuz oranı en fazla yüzde 2 olacak; et proteini oranı ise en az yüzde 12 seviyesinde tutulacak.

GRAMAJ OYUNLARINA SON: SOYA, NİŞASTA VE FISTIK TAMAMEN YASAKLANDI

Ürünlerin ağırlığını artırmak ve maliyeti düşürmek için başvurulan hileli katkı maddelerine yasak getirildi:

Etin ağırlığını ve hacmini artırma gayesiyle döner içerisine fıstık, peynir, nişasta ve soya ilave edilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Baharat karışımlarından ürüne doğal yolla geçebilecek nişasta ve bitkisel protein oranı en çok yüzde 1 ile sınırlandırıldı.

Terbiye ve marinasyon amacıyla kullanılan süt, yoğurt ve yumurta haricinde döner harcına dışarıdan ilave hiçbir protein veya azot kaynağı katılamayacak.

GELENEKSEL LEZZETLERE TÜTSÜLEME ENGELİ VE UYUM TAKVİMİ

Sucuk, kavurma ve pastırma gibi coğrafi ve geleneksel ürünlerin özgün yapısını koruyacak maddeler tebliğde yer buldu:

Kırmızı et ve kanatlı etinden hazırlanan dönerler ile sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel lezzetlerde tütsüleme (isleme) işlemi yapılamayacak.

Sektör paydaşları, kasaplar, et kombinaları ve restoranlar için uyum süreci başlatıldı. İşletmeler üretim altyapılarını ve etiketleme sistemlerini en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar yeni kodekse uygun hale getirmek zorunda olacak.

BAKAN YUMAKLI: "GELENEKSEL LEZZETLERİMİZİN ÖZÜNÜ BOZANLARA GEÇİT YOK"

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu açıklamalarda bulundu:

Ürün gramajını yapay olarak şişiren soya ve nişasta gibi hileli katkı uygulamalarına tamamen son verildiğini belirtti.

Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların doğallığının korunacağını, tavuk dönerde ise azami yağ oranının yüzde 15 sınırına çekilerek hem halk sağlığının gözetildiğini hem de kalite çıtasının netleştirildiğini vurguladı.