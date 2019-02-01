İzmir'de, iki kişiyi döner bıçağıyla yaraladığı ve bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yaralama ve hırsızlık suçlamalarıyla yargılanan sanığa 31 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Aziz Emre Yeşildal, mağdur Ö.T.A. ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanığın işlediği suçların sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mağdur avukatları da sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi.

Sanık Yeşildal, suçsuz olduğunu ve kimseyi bıçaklamadığını öne sürerek, "Olay günü B.E. benim içkime uyuşturucu katmış. Hiçbir şey hatırlamıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın, mağdur Ö.T.A'ya yönelik saldırısı nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine, eylemin teşebbüste kalmasından dolayı ise cezasının 12 yıla indirilmesine karar verdi.

Yeşildal'a, arkadaşı B.E’ye yönelik işlediği aynı suçtan müebbet hapis cezası veren ve benzer gerekçeyle ceza miktarını 12 yıla indiren mahkeme, girdiği iş yerinden yaptığı hırsızlık nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 6 yıl, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal"den 9 ay ve "mala zarar verme" suçundan 9 ay olmak üzere sanığı 31 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Olay

Karabağlar ilçesinde Ocak 2018'de meydana gelen olayda Ö.T.A, yolda Aziz Emre Yeşildal'ın döner bıçaklı saldırısına uğradı. Ö.T.A. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırgan Aziz Emre Yeşildal'ın aynı gün arkadaşı B.E’yi de bıçakla yaraladığını ve bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığını belirledi.

Tutuklanan Yeşildal hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açıldı.

Yeşildal tarafından yaralanan Ö.T.A. ile B.E. ise tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.