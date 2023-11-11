Dönerci Atmaca Tutuklandı
“Kudüs’ü Osmanlı kaybetmedi, laikliği getiren köpekler kaybetti” diyen Mustafa Atmaca şikâyet üzerine gözaltına alındı. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu kapsamında hakkında işlem yapılan Atmaca, adliyeye sevk edildi.
Erzurum'un sosyal medya fenomeni Mustafa Atmaca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklandı.
Erzurumlu Hacı Dönerci lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, 10 Kasım günü sosyal medya yayınında “Kudüs’ü Osmanlı kaybetmedi, laikliği getiren köpekler kaybetti” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Mustafa Salih Boyaoğlu adlı bir vatandaş suç duyurusu yaptı.
Gözaltına Alınan Atmaca Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı
Atmaca, videonun kesildiğini Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularını hedef almadığını belirtti.
Açıklamada, “Videonun öncesi ve sonrası da yayınlansaydı eğer, Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyetin şerefli mimarlarına yönelik olmadığı anlaşılırdı. Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da anavatana katmışlardır” ifadelerine yer verildi.