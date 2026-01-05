Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu

Bolu’da bulunan Abant Gölü Milli Parkı’na tatil amacıyla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, bölgedeki tüm uyarı tabelalarına ve güvenlik önlemlerine aldırış etmedi. Gölün kıyı şeridindeki ahşap çitlerin diğer tarafına geçen tatilci, donmuş göl yüzeyinde yürümek istedi.