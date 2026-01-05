Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu
Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilcilerin güvenliği için konulan yasakları hiçe sayan bir genç, donmuş göl üzerinde yürümeye çalıştı. Buz tabakasının aniden kırılmasıyla yaşanan panik anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu’da bulunan Abant Gölü Milli Parkı’na tatil amacıyla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, bölgedeki tüm uyarı tabelalarına ve güvenlik önlemlerine aldırış etmedi. Gölün kıyı şeridindeki ahşap çitlerin diğer tarafına geçen tatilci, donmuş göl yüzeyinde yürümek istedi.
Ahşap korkuluklara tutunarak buz tutmuş yüzeyde ilerlemeye çalışan genç, çevredeki diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yürüyüşünü sürdürdü.
Ancak kısa süre sonra gencin bastığı noktadaki buz tabakası ağırlığa dayanamayarak aniden kırıldı.
Buzun kırılmasıyla neye uğradığını şaşıran ve bir anda suya düşme tehlikesiyle burun buruna gelen genç, elleriyle sıkı sıkıya tutunduğu çitler sayesinde buzlu suyun içine gömülmekten son anda kurtuldu.
Yürekleri ağza getiren o anlar, bölgedeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.