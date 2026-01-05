Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu

Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilcilerin güvenliği için konulan yasakları hiçe sayan bir genç, donmuş göl üzerinde yürümeye çalıştı. Buz tabakasının aniden kırılmasıyla yaşanan panik anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu - Resim: 1

Bolu’da bulunan Abant Gölü Milli Parkı’na tatil amacıyla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, bölgedeki tüm uyarı tabelalarına ve güvenlik önlemlerine aldırış etmedi. Gölün kıyı şeridindeki ahşap çitlerin diğer tarafına geçen tatilci, donmuş göl yüzeyinde yürümek istedi.

1 4
Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu - Resim: 2

Ahşap korkuluklara tutunarak buz tutmuş yüzeyde ilerlemeye çalışan genç, çevredeki diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yürüyüşünü sürdürdü.

2 4
Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu - Resim: 3

Ancak kısa süre sonra gencin bastığı noktadaki buz tabakası ağırlığa dayanamayarak aniden kırıldı.

3 4
Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu - Resim: 4

Buzun kırılmasıyla neye uğradığını şaşıran ve bir anda suya düşme tehlikesiyle burun buruna gelen genç, elleriyle sıkı sıkıya tutunduğu çitler sayesinde buzlu suyun içine gömülmekten son anda kurtuldu.

Yürekleri ağza getiren o anlar, bölgedeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

4 4
bolu abant