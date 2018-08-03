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Dört ayağı kesilmiş yavru kedi ölü olarak bulundu

Adana Çukurova Üniversitesi içinde dört ayağı kesilmiş, altı aylık yavru bir kedi ölü olarak bulundu.

Dört ayağı kesilmiş yavru kedi ölü olarak bulundu

Habertürk'ten Alper Uruş'un aktardığına göre, Çukurova Üniversitesi çalışanı bir hayvansever 28 Temmuz akşamı, kampüs içerisindeki kahve zincirinin yakınında dört ayağı kesilmiş, ölmüş halde bir yavru kedi buldu. Durum Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım'a bildirildi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili bu gibi durumlarda muhataplarının savcılık değil, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü olmasından yakınan Yıldırım, "Hayvanseverler infial yaşar hale geldi. Fail bulunsa bile bin 250 lira cezayla kurtulacak. Yasada düzenleme bekliyoruz" dedi.

Yıldırım, "Bize gelen bilgilere göre vahşet, 28 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandı. Biz yaptığımız başvuru ile olay yerini gören işletmelerin saat 19.00 ile 29 Temmuz gününe ilişkin kamera görüntülerini talep ettik. Bu isteğimiz, şube müdürlüğünün talebiyle savcılığa gidecek ve onaylandığı taktirde görüntüler dakika dakika incelenecek" diye konuştu.

Etiketler; #dört ayağı kesilmiş kedi
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