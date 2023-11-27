Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor! 27 Kasım'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu!
İstanbul'da barajların doluluk oranları çok merak edilmektedir. Bir süre önce 10 yılın en düşük oranlarını gören İstanbul barajları bugün itibariyle artık İstanbulluların yüzünü güldürüyor. Peki İstanbul'da barajların doluluk oranları kaç oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranları çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle İstanbullular bu konuyu özellikle merak etmektedir. İSKİ güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. 27 Kasım'da barajlarda ne kadar su kaldı?
İstanbul'da barajların doluluk genel doluluk oranları % 25,44 olarak açıklandı.
Alibey Barajı: %29,98
Büyükçekmece Barajı: %9,61
Darlık Barajı: % 39,97
Elmalı Barajı: % 46,67