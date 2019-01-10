19 Aralık 1918’de, Karakese Mahallesi’nden Mehmet Çavuş'un milli mücadelenin ilk kurşununu düşmana attığı yer: Hatay Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı alanındaki törende işgale direniş ve zafer canlandırıldı, şiirler okundu.

Milli Mücadele de ilk kurşunun atıldığı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı törenlerle kutlandı.Törenler Dörtyol Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Dörtyol Belediyesi ve Kuvayi Milliye Derneği'nin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Anıt Şeref Defterini imzalandı.Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği temsili olarak ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu canlandırdı.Hükümet konağı, temsili olarak düşman kuvvetlerinden alınarak Türk bayrağı çekildi.Şiiler okundu; Folklar ekiplerinin ve Dörtyol Gazilerinin halk oyunları gösteri görmeye değerdi.Tören, Kuvayı Milliyeciler ile atlı geçişin ardından sona erdi.