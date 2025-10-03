DOSİDER Başkanı Ekrem Erkut’tan kış öncesi önemli uyarı: Vatandaşlar kombi kullanırken nelere dikkat etmeli?

Kış mevsimine girilirken kombi ve baca kontrolleri, cihaz bakımı ve tasarruf yöntemleri gündeme geldi. DOSİDER temsilcileri ile kombi ustaları, kullanıcıların güvenli ve ekonomik bir ısınma dönemi geçirmesi için yapılması gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.

“Yeni bir kış sezonuna giriyoruz. Ekim ayı itibariyle ısıtma cihazları devreye girmeye başlayacak.Her şeyden önemlisi doğalgazın güvenli kullanımı”



“Cihazın altında soğuk su girişi ve kalorifer dönüş filtreleri vardı. Bunların içindeki filtrenin sökülüp temizlenmesi lazım. Eğer temizlenmesi cihaz hararet yapar ve tekrar düzenli çalışmaz.”

Havaların soğumasıyla kombi kullanımının artacağı bir döneme giriliyor. Vatandaş kombi kullanırken nelere dikkat etmeli?



“Dört tane civatası vardır. Kazanın içindeki gözenekler temzilenmesi lazım. Temizlenmezse cihaz düzenli çalışmaz. Genleşme tankımızın sibobunu açarız. Açtığımızda bunun içinde hava olması lazım. Hava yoksa makinalarımız vardır. Makinalarımızla hava basmamız lazım.”



“Kombi baca sistemlerinin gözle veya elle mutlaka tüketiciler tarafından özellikle kış girişlerinde kontrolü önemli olduğunu düşünüyoruz. Gaz dağıtım şirketleri bu konuda faturaların üzerinde çeşitli bilgilendirmeler yapıyor. Bunların kullanıcılar tarafından dikkat edilmesi önem arz ediyor.”



Kombi kullanırken nasıl tasarruf edeceğiz? Vatandaşın en çok merak ettiği soru. Ustamız bize anlatıyor.



“İnsanlar kombi kullanırken gündüzleri kapatıp akşam açıyor. Bu çok yanlış bir durum. Çünkü cihazın içindeki su soğuduğu için yüksek ayarda çalıştığı için fazla yakıyor. İnsanlar banyoda ne kadar vakit geçirirse doğalgaz o kadar fazla yakar. 30 derecelik bir ısıda yarım saat boyunca 2.1 metreküp gaz harcar. Kaloriferde ise yarım saatte 0.30 metreküp yakar.”



DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Erkut servis kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

“Ticaret Bakanlığımız Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir web sayfası var servis.gov.tr; bu sayfadan yetkili servislerle hizmet almalarını özellikle tavsiye ediyoruz. İyi bir kış sezonu, güvenli bir kış sezonu geçirmeyi diliyoruz.”



