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Down sendromlu çocuklardan geri dönüşüm defilesi

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, down sendromlu çocuklar geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

Down sendromlu çocuklardan geri dönüşüm defilesi

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Eğitim Bilimleri Okulunun düzenlendiği etkinlikte kafede bir araya gelen down sendromlu çocuklar, atıklardan yaptıkları kıyafet ve aksesuarları giydi.

Çocukların defilesini, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Başkanı Vekili Bilal Köleoğlu, down sendromlu çocukların aileleri ve vatandaşlar izledi. 

Down sendromlu çocukların pet bardak, tabak, ambalaj atıkları, gazete kağıtlarından hazırladıkları kıyafetleri, katılımcılardan alkış aldı.

Belediye Başkanı Uysal, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın bir tek kişinin karar aldığı bir toplum düzeninden herkesin karar alma süreçlerine dahil olduğu, ortak aklın bulunduğu toplumsal yaşama geçişin adı olduğunu söyledi.

Bunun toplumun en küçük birimi olan ailede dahi görülebileceğini kaydeden Uysal, "İşte 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması, toplumsal hayata bu şekilde yansıdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu çok önemli değişimi dünya çocuklarına bayram olarak hediye etti." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #down sendrom #antalya #23 Nisan #çocuk #bayram
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