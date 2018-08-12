Eski TRT spikerlerinden Dr. Attila Sarıkayalı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Medya sektörüne çok sayıda spiker sunucu yetiştiren Sarıkayalı'nın naaşı, yarın Üsküdar Şakirin Camiinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkçe sevdalısıydı... Ses tonu ve diksiyonu ile Türk televizyonlarında örnek olarak gösterilen bir isimdi. Türkçe'nin doğru konuşulması için TBMM nezdinde girişimlerde bulundu.



Yıllarca çeşitli kurumlarda diksiyon, iletişim teknikleri ile konuşma sanatı dersleri verdi. Eğitim verdiği kişiler arasında siyaset ve iş dünyasından da çok sayıda isim vardı. Son olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezinde müdürlük yapan ve eğitim veren, Dr. Attila Sarıkayalı, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



İstanbul Üsküdar’da doğan Sarıkayalı, 1972 yılında Ankara Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olmuş, fakültede son sınıf öğrencisi iken 1971 yılında TRT‘nin spikerlik sınavını kazanarak meslek hayatına başlamıştı.



Eski TRT spikerlerinden Sarıkayalı, yaşamı boyunca, engin bilgi birikimi ile çok sayıda spiker ve sunucu yetiştirdi.



Konuşmasının yanı sıra şık giyinişi ile de tanınan Sarıkayalı kayalı için ilk tören yarın Müjdat Gezen Sanat Merkezinde yapılacak.



Dr. Attila Sarıkayalı'nın naaşı, Üsküdar Şakirin Camiinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



ulusal.com.tr





