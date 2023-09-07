Drift atarken bekçilere yakalandı! Cezadan kurtulamadı

23.15 sıralarında Burdur merkez Köprübaşı mevkiinde meydana gelen olayda benzin istasyonundan yakıt alan 09 K 9601 plakalı Toyota marka otomobil istasyondan çıktığı esnada drift atarak bölgeden uzaklaştı. Olay esnasında bölgeden geçen karakol bekçilerinin ihbarı üzerine ekipleri peşine takan otomobil İstasyon Caddesi üzerinde motosikletli yunus ekiplerince durduruldu.

Yapılan incelemeler sonrasında otomobil sürücüsüne trafik ekipleri tarafından drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 20 bin 352 TL para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsü M.A.’nın (21) ehliyetine ise 2 ay süre ile el konularak otomobili çekici yardımı ile otoparka çekildi.