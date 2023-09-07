Drift atarken bekçilere yakalandı! Cezadan kurtulamadı

Burdur’da drift atarken bekçilere yakalanan otomobil sürücüsüne 20 bin 352 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 2 ay el konuldu.

Drift atarken bekçilere yakalandı! Cezadan kurtulamadı

23.15 sıralarında Burdur merkez Köprübaşı mevkiinde meydana gelen olayda benzin istasyonundan yakıt alan 09 K 9601 plakalı Toyota marka otomobil istasyondan çıktığı esnada drift atarak bölgeden uzaklaştı. Olay esnasında bölgeden geçen karakol bekçilerinin ihbarı üzerine ekipleri peşine takan otomobil İstasyon Caddesi üzerinde motosikletli yunus ekiplerince durduruldu.

Drift atarken bekçilere yakalandı! Cezadan kurtulamadı - Resim : 1

Yapılan incelemeler sonrasında otomobil sürücüsüne trafik ekipleri tarafından drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 20 bin 352 TL para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsü M.A.’nın (21) ehliyetine ise 2 ay süre ile el konularak otomobili çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Drift atarken bekçilere yakalandı! Cezadan kurtulamadı - Resim : 2

Hastane otoparkında drift yaptı! Bakın ne kadar ceza aldıHastane otoparkında drift yaptı! Bakın ne kadar ceza aldıYurt
Kadıköy'de drift yaptı! 22 bin 680 lira ceza yazıldıKadıköy'de drift yaptı! 22 bin 680 lira ceza yazıldıYurt
Uşak'ta faciaya ramak kaldı! Drift yapan sürücü az kalsın benzinliği havaya uçuracaktıUşak'ta faciaya ramak kaldı! Drift yapan sürücü az kalsın benzinliği havaya uçuracaktıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Burdur # burdur # drift
Çok Okunanlar
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
2023 Dönemi hububat, çay, mısır, fındık fiyatları ne kadar?
2023 Dönemi hububat, çay, mısır, fındık fiyatları ne kadar?
Adıyaman'daki deprem tedirginlik yarattı! Bugün başka deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli verileri
Adıyaman'daki deprem tedirginlik yarattı! Bugün başka deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli verileri
Süper Lig'de hafta sonu maç oynanacak mı?
Süper Lig'de hafta sonu maç oynanacak mı?
Öne Çıkanlar 🤯🤯🤯6-7 Eylül Olaylarının Perde Arkası! Gladyo’nun İlk Eylemiydi! - Ana Haber - Ulusal Kanal 🤯🤯🤯6-7 Eylül Olaylarının Perde Arkası! Gladyo’nun İlk Eylemiydi! - Ana Haber - Ulusal Kanal Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme!