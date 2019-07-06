Drift yapan kişiye rekor ceza

Drift yapan kişiye rekor bir ceza verildi. Olay Denizli'de yaşandı. Sürücüye tam 7 bin lira para cezası kesildi.

Denizli'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira para cezası verildi.



Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi.



Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı.



Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu.



Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.



Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.



Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.



ulusal.com.tr