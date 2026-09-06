Dronlarla ve botlarla aranmıştı: 70 yaşındaki kayıp kadından acı haber

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Nuriye Bölükbaş (70), Yeniçağa Gölü kenarında ölü bulundu. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dronlarla ve botlarla aranmıştı: 70 yaşındaki kayıp kadından acı haber
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Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş'tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, cuma günü akşam saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Bölükbaş'ın son olarak görüldüğü belirtilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarında dron ile havadan tarama yapılırken, gölde ise zodyak botlarla arama gerçekleştirildi.

3'ÜNCÜ GÜNDE ACI HABER GELDİ

Çalışmaların 3'üncü gününde, pazar günü sabah saatlerinde Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni Yeniçağa Gölü kenarında bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bölükbaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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