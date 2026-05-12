Dudak uçuklatan çoban maaşları sonrası üreticiler harekete geçti! Afganistan’dan işçi getirildi
Erzincan'da 150 bin liraya kadar çıkan çoban maaşları nedeniyle zor günler geçiren hayvancılık sektörü için yeni bir istihdam modeli hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü süreçle Afganistan'dan getirilen işçiler, sigortalanarak asgari ücretle çalışmaya başladı.
Erzincan genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan işletmeler, uzun bir süredir sürülerini teslim edecek personel bulma konusunda ciddi güçlükler yaşıyordu.
Sektörde çalışan mevcut çobanların talep ettiği aylık ücretlerin son yıllarda 70 bin lira ile 150 bin lira bandına ulaşması, üreticileri ekonomik anlamda zorlamaya başladı.
Artan maliyetler karşısında yeni bir yol haritası arayan Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer, sorunun çözümü amacıyla resmi merciler nezdinde bir girişim başlattı.
İŞKUR ÜZERİNDEN SİGORTALI İLK İMZA ATILDI
Bu girişimlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girerek yurt dışından iş gücü temin edilmesine yönelik resmi prosedürleri işletmeye aldı.
Uygulama kapsamında Afganistan'dan getirilen işçilerden Muhammed Omar kente ulaştı. Yasal süreçleri yerine getirilen ve İŞKUR üzerinden sigorta kayıt işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu Omar, sürü sahibi Serhat Elçi ile resmi sözleşme imzalayarak sahada fiilen görevine başladı.
Uzun zamandır yüksek maliyetler sebebiyle sürülerini yönetecek personel bulamayan bölgedeki üreticiler, hayata geçirilen bu uygulamanın hayvancılık sektöründeki iş gücü krizine kalıcı bir çözüm getirmesini beklediklerini dile getirdi.
Erzincan'da resmi sözleşme ve sigorta güvencesiyle başlatılan asgari ücretli çoban istihdamının, ilerleyen süreçte benzer sorunların yaşandığı farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.