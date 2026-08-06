Düğün hazırlığı yaparken hayatını kaybetmişti! Sürücünün 29 günde serbest kalması aileyi isyan ettirdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 27 yaşındaki Onur Civelek'in hayatını kaybettiği kazaya karışan ve bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan otomobil sürücüsü, 29 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Onur Civelek yaşamını yitirdi. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 07 VEG 19 plakalı otomobilin sürücüsü N.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü N.M. asli kusurlu olarak tespit edildi.
Soruşturma süreci devam ederken mahkeme, tutukluluğunun 29. gününde şüpheli N.M.'nin tahliyesine karar verdi. Hukuki süreçte dosyadaki delillerin henüz tamamen toplanmadığı ve Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun da dosyaya ulaşmadığı öğrenildi. Civelek ailesinin avukatı Cennet Ceren Akkelle, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelinin tutukluluğunun devamını talep ettiğini, çıkan tahliye kararına hem kendilerinin hem de Başsavcılığın itiraz ettiğini fakat bu itirazların mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.
Kaza, Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. N.M. idaresindeki otomobil ile Onur Civelek'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Civelek ağır yaralandı. Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazanın ardından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün tahliye kararının ardından Kumluca Adliye Sarayı önünde toplanan anne Sema Civelek, baba Yavuz Civelek, ağabey Ümit Civelek ve avukat Cennet Ceren Akkelle basına açıklamalarda bulundu. Olayın trajik boyutlarından biri de kazadan sonra ortaya çıktı. Onur Civelek'in kazadan yaklaşık bir saat önce nişanlısıyla birlikte 14 Ağustos için nikâh günü aldığı ve çiftin 30 Ağustos'ta düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
Kanser ve şeker hastası olduğunu belirten anne Sema Civelek, oğlunun ölümüyle yaşadığı acının tahliye kararıyla yeniden tazelendiğini belirterek şunları söyledi:
"Ben sonuna kadar bu işin arkasındayım. Adalet istiyorum. Daha 35 günlük taziyem var. Şüphelinin bu kadar çabuk salınıvermesiyle benim acım yeniden tazelendi. Ben kanser hastasıyım. Göğüs kanseri ameliyatı oldum. Şeker hastasıyım. Üzülmemem gerekiyor. Dün hastanedeydim, bugün buradayım. Çocuğum bana bakıyordu, benimle uğraşıyordu, hastanelere götürüyordu. Ben çalışamaz hale geldim, çalışamıyorum. 15 senedir de şeker hastasıyım"
29 GÜNDE SERBEST KALMASINA İSYAN ETTİLER
Baba Yavuz Civelek ise dosyada yer alan bilirkişi raporuna dikkat çekerek adalet çağrısında bulundu:
"Bizim acımız çok büyük. Karşı tarafın asli kusurlu olmasına rağmen şüphelinin 29 günde dışarı çıkmasından dolayı biz adalet istiyoruz. Biz bu devletten adalet istiyoruz. Oğlum ve nişanlısı 14 Ağustos'a nikâh günü almışlardı. 30 Ağustos'ta da düğünleri vardı. Kazadan bir saat önce nikâh günü aldılar. 30 Ağustos'ta düğünü olacaktı. 28-29 günde nasıl dışarı çıkabiliyor? Biz adalet istiyoruz"
Ağabey Ümit Civelek de tarafsız bir yargılama beklediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Henüz acımız daha tazeyken karşı tarafı 29 günlük bir süreçte serbest bıraktılar. Biz bunun için adalet istiyoruz. Kardeşim kazadan bir saat önce nişanlısıyla birlikte nikâh dairesine gidip 14 Ağustos'a nikâh tarihi aldı. 30 Ağustos'ta düğünü vardı ama nasip olmadı. 29 gün gibi kısa bir sürede salıverilmesi bizim acımızı yeniden tazeledi. Kumluca Adliye Sarayı'nda verilen karar annemi, babamı ve bizleri gerçekten çok üzdü. Biz adalet istiyoruz. Tarafsız bir yargılama istiyoruz"
Civelek ailesinin avukatı Cennet Ceren Akkelle, 30 Haziran 2026'da başlatılan soruşturmanın hukuki boyutuna ilişkin detayları paylaştı. Akkele şu ifadeleri kaydetti:
"Şüphelinin tutuklanmasının ardından hukuken tutukluluğunun gözden geçirilmesi gerekiyordu. 29 günün sonunda Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı, tutukluluk halinin devamı talebiyle dosyayı Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderdi. Buna rağmen Sulh Ceza Hâkimliği şüpheliyi tahliye etti. Bunun üzerine gerek taraf olarak biz gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ancak itirazlarımız reddedildi. Elbette taksirle öldürmede tutukluluğun uzun sürmeyeceği aşikârdır. Ancak hâkimlerin vermiş olduğu kararlar, tarafsız ve bağımsız olmakla birlikte kamu vicdanını da rahatlatmaya yönelik olmalıdır. Daha 28-29 gün geçmesine rağmen şüphelinin tahliye edilmesi, müvekkillerim olan Onur Civelek'in ailesinin, kardeşinin, babasının ve ağır rahatsızlığı bulunan annesi Sema Civelek'in acısını tazelemiş, adalete olan güvenlerini sarsmıştır. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda itirazlarımızla birlikte şüphelinin yeniden tutuklanması için gerekli hukuki işlemlerimize devam edeceğiz"