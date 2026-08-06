Düğün hazırlığı yaparken hayatını kaybetmişti! Sürücünün 29 günde serbest kalması aileyi isyan ettirdi

Ağabey Ümit Civelek de tarafsız bir yargılama beklediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Henüz acımız daha tazeyken karşı tarafı 29 günlük bir süreçte serbest bıraktılar. Biz bunun için adalet istiyoruz. Kardeşim kazadan bir saat önce nişanlısıyla birlikte nikâh dairesine gidip 14 Ağustos'a nikâh tarihi aldı. 30 Ağustos'ta düğünü vardı ama nasip olmadı. 29 gün gibi kısa bir sürede salıverilmesi bizim acımızı yeniden tazeledi. Kumluca Adliye Sarayı'nda verilen karar annemi, babamı ve bizleri gerçekten çok üzdü. Biz adalet istiyoruz. Tarafsız bir yargılama istiyoruz"