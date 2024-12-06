Düğün kâbusa döndü: Bıçaklı kavga çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şahısların tespit edilmesi ve olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Bölgedeki vatandaşlar, düğün sırasında yaşanan olayın büyük panik yarattığını ifade ederken, güvenlik güçlerinin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.