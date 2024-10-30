Düğün konvoyuna ağır ceza: 6 sürücü yakalandı

İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyunun aksaması aksatan 6 sürücüye toplamda 13 bin 926 lira ceza kesildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Düğün konvoyuna ağır ceza: 6 sürücü yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, 27 Ekim'de Atatürk Bulvarı'nda yapılan düğün konvoyunun trafik akışlarını engellemesine rağmen sosyal medyanın paylaşımlarını harekete geçirdi.

Polis birliklerinin, plaka bilgilerinden kimliklerini tespit ettikleri kişilerin Ö.Ö, HZ, BAA, MZ, İ.Z. ve S.Ö'yü yakaladı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun “kol ve grup halinde araç kullanma araçları arasında yeterli miktarda bırakmamak”, “hız bölgesinin altında sürmek”, “saygısızca araç kullanarak kamu huzurunu bozmak” ve “tehlikeli şerit değiştirme” maddelerinin gerekliliğinden toplamda 13 bin 926 lira ceza verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Trafik konvoy
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