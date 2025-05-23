Düğün magandalarına şafak baskını: Cephanelik ele geçirildi
Aksaray'da düğün ve özel günlerde havaya ateş açan kişilere yönelik 35 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, jandarma adeta cephanelik ele geçirdi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, silahla meskûn mahalde rastgele ateş açanlara karşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Düğünlerde görev yapan sivil ekiplerin fiziksel takibinin yanı sıra, sosyal medya platformlarında da teknik takip yürütüldü.
Yapılan çalışmalarda havaya ateş açtığı tespit edilen 35 kişi belirlendi. Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde Aksaray merkez ve köylerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda;
25 adet ruhsatsız av tüfeği
8 adet ruhsatsız tabanca
273 adet tabanca fişeği
361 adet av tüfeği fişeği
8 adet kasatura bıçağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan 19’u hakkında adli işlem başlatılırken, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, halkın can güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı