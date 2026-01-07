Düğün organizasyon ofisine taşlı saldırı: Saldırının emrini kimin verdiği ortaya çıktı
Adana'da yılbaşı gecesi iki kız kardeşin işlettiği organizasyon şirketi, parke taşlı saldırının hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırının arkasındaki 'masraf anlaşmazlığı' detayını çözdü.
Olay, yılbaşı gecesi Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Burcu Uğur (39) ve Gizem Köse (42) isimli iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyon ofisine parke taşlarıyla saldırı düzenlendi.
İş yerinin camlarının kırıldığı ve ofisin hasar gördüğü saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
SALDIRININ ARKASINDAN MÜLK SAHİBİ ÇIKTI
İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, iş yeri sahibi B.Y. ile kiracıları olan kız kardeşler arasında dükkan masrafları nedeniyle husumet bulunduğu tespit edildi.
İddiaya göre mülk sahibi B.Y., yılbaşı gecesi oğlu B.Y.'ye iş yerini taşlaması yönünde talimat verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen oğul B.Y.'nin, yanına arkadaşı E.A.'yı da alarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Polis ekipleri, elde edilen deliller doğrultusunda azmettirici olduğu öne sürülen baba B.Y., saldırıyı gerçekleştiren oğlu B.Y. ve arkadaşı E.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, verdikleri ifadelerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.