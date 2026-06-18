Düğün sonrası kuyumcuya gitti, hayatının şokunu yaşadı! Altınların büyük kısmı sahte çıktı
Elazığ'da yeni evlenen bir vatandaşın nakde çevirmek için kuyumcuya götürdüğü takıların büyük bir bölümünün düşük ayarlı, iki adet gram altının ise sahte olduğu ortaya çıktı.
Elazığ'da gerçekleşen bir düğünün ardından takılarını bozdurmak isteyen kişi, Kuyumcu Muhammed Özdemir'in işletmesine başvurdu.
Kontroller sırasında, getirilen çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların büyük bir kısmının merdiven altı üretim olarak bilinen düşük ayarlı ikinci baskı olduğu tespit edildi. İncelemede ayrıca iki adet gram altının sahte olduğu anlaşıldı.
Yaşanan mağduriyeti ve karşılaştıkları tabloyu detaylandıran Kuyumcu Muhammed Özdemir, durumu şu sözlerle aktardı:
"Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi ve biz bunlarda kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Özellikle çeyrekler, yarımlar, Reşat altınları ve tam altınlar nizami olmayan ikinci baskı çıktı. Hatta Reşatların ayarı 21'e kadar düşürülmüş, getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kendisini kamera karşısına davet ettim ama utandığı için çıkmak istemedi ve dışarıya gitti. Şimdi mecburen bu sıkıntılı ürünlerin hiçbirini bozamayacağım için hepsini analize gönderilmek üzere kendisine teslim edeceğim. Çünkü vatandaşlarımız bunları bilmeden alıyor, bazı esnafımız da ne yazık ki görmezden geliyor"
Elazığ Kuyumcular Odası yönetiminde de yer alan Özdemir, piyasadaki benzer usulsüzlüklere karşı yürüttükleri çalışmalara değindi.
Hem meslektaşlarını hem de yeni evlenen çiftleri sahte takı tehlikesine karşı uyaran Özdemir, şunları kaydetti:
"Denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Bu sahte, ikinci baskı olayını şehirde minimize etmeye çalışıyoruz. Ancak özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında bu sıkıntıyla çok sık karşılaşıyoruz. Kendi dükkanımızda kullandığımız analiz makinesi sayesinde bugüne kadar tabiri caizse birçok kez dolandırılmaktan kurtulduk ve şüpheli durumlarda direkt polis arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz.
Buradan hem meslektaşlarıma dükkanlarında mutlaka bu analiz makinelerini bulundurmalarını tavsiye ediyorum hem de vatandaşlarımızı düğün takılarını elden çıkarırken mutlaka bildikleri, güvendikleri kuyumcularda kontrol ettirmeleri konusunda uyarıyorum"