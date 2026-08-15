Düğün yolunda katliam gibi kaza: 3 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düğün hazırlığı yapan aileyi taşıyan minibüs yoldan çıkarak devrildi. Feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.
Lice-Kulp kara yolunda seyir halinde olan 41 AFM 446 plakalı minibüs, Karahasan Mahallesi mevkisine geldiğinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrularak devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza bölgesine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık personeli kazazedelere müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, araçta bulunan 14 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan sağ kurtulan 11 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavisi devam eden 11 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan minibüstekilerin düğün hazırlığında olan bir aile olduğu ve araçla çeyiz taşıdıkları bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.