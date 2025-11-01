Düğünde korku dolu anlar! Havai fişekler yön değiştirdi, kalabalığın ortasında patladı
Karabük'teki bir düğün töreninde ateşlenen havai fişekler kontrolden çıkarak davetlilerin bulunduğu alana düşünce, eğlence bir anda korku dolu anlara dönüştü ve bir kişi kargaşada ezilme tehlikesi atlattı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen bir düğün, korku dolu anlara sahne oldu. Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğün töreni sırasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, eğlencenin sürdüğü esnada atılan havai fişeklerden bazıları, bilinmeyen bir sebeple yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alanın ortasında patladı.
Patlamanın hemen ardından düğün alanında kısa süreli bir panik yaşandı. Yaşanan bu kargaşa esnasında bir kişi ezilme tehlikesi geçirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı