Düğünde korku dolu anlar! Havai fişekler yön değiştirdi, kalabalığın ortasında patladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen bir düğün, korku dolu anlara sahne oldu. Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğün töreni sırasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eğlencenin sürdüğü esnada atılan havai fişeklerden bazıları, bilinmeyen bir sebeple yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alanın ortasında patladı.

Patlamanın hemen ardından düğün alanında kısa süreli bir panik yaşandı. Yaşanan bu kargaşa esnasında bir kişi ezilme tehlikesi geçirdi.