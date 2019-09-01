Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
Erkin Asrandiyev bulundu
Erkin Asrandiyev bulundu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Düğünde maganda kurşunu isabet eden Yunus Yıldız hayatını kaybetti

Eflani ilçesinde düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Düğünde maganda kurşunu isabet eden Yunus Yıldız hayatını kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde bir düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ola yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi (36) gözaltına aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovana rastladı.

Öte yandan hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın sosyal medya hesaplarından düğüne ait görüntüleri paylaştığı görüldü.

Davul ve zurnaların eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Maganda kurşunu #karabük #eflani
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.