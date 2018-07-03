Kütahya'da köydeki sünnet düğününde pompalı tüfekle havaya ateş ederken yanında duran Sefa Elçi'yi (18) başından vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Süleyman D. (33), adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, önceki akşam merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Sefa Elçi ve bir grup genç, müzik eşliğinde oynarken, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre Süleyman D.'nin silahından çıkan saçmalar, Sefa Elçi'nin başına isabet etti. Sefa Elçin, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Jandarma tarafından gözaltına alınan Süleyman D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.