Duman 7 Operasyonu'nda 126 gözaltı

Güvenlik güçleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ve jandarma tarafından kaçak sigara ve tütün ürünleri satan mekanlara yurt çapında eş zamanlı operasyon yapıldı.

Duman 7 adlı operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları tarafından düzenlendi.

Sigara, puro, sigarillo, tütün mamulü satışı yapan yerlere ve tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik operasyona 20 bin 261 personel katıldı.

Duman 7 operasyonunda 19 bin 273 iş yeri denetlendi. 126 şüpheli gözaltına alındı ve 371 aranan kişi yakalandı.

Aramalarda 50 bin 219 paket kaçak sigara, 519 şişe ve 454 litre kaçak içki ele geçirildi

ulusal.com.tr