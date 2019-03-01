Dumlugöze'nin kardelenleri için yeni pazar aranıyor. Karaman'ın Toroslar'ın üzerinde yer alan ilçesi Sarıveliler'e bağlı Dumlugöze köyünün geçim kaynakları arasında kardelen yer alıyor. Tarımsal ürün olarak bahçelerde kardelen soğanı üretilip yurt dışına satılıyor. Son yıllarda talep olmaması üzerine yeni pazar arayışına girildi. Yöre insanı pazar desteği bekliyor.

Kardelen denilince akla ilk bu köyün adı geliyor. Çünkü koca köy geçimini kardelenle sağlıyor. Şimdilerde ise yeni pazarlar gerekiyor.



Burası, Karaman'ın Toroslar'ın üzerinde yer alan ilçesi Sarıveliler'e bağlı Dumlugöze köyü. En önemli geçim kaynağı ise kardelen soğanı.



Uzun yıllar doğadan toplanarak satılan kardelenler, 1990 yılında koruma altına alındı. Köylülerin gelir kaybı yaşamaması içinde " Soğanlı Bitkiler Yerli Üretim Projesi" başlatıldı. Dumlugöze, pilot bölge seçildi.



Köylülerin evlerinin önündeki bahçelerde ürettikleri kardelenler, 1994 yılından itibaren İngiltere ve Hollanda'ya ihraç edildi. Son yıllarda talep giderek azaldı. Üretilen kardelen soğanları sökülmemeye başlandı.



Köyde, baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı. Yöre insanı doğa dostlarını ve alıcıları köylerine bekliyor.



Köy muhtarı Mehmet Dere, yeni pazar bulunması için yetkililerden destek istedi.



Kardelen soğanı sadece bir süs bitkisi değil. Kozmetik ve ilaç yapımında da kullanılıyor. Yeni pazarların bulunması çevre köyleri de üretime teşvik edecek.







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