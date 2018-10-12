İzmir Adliyesi'nde yangın tüplerinin bakımı sırasında meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 28 kişi de taburcu edildi.

İzmir Adliyesi'nde paniğe neden olan gaz sızıntısında 1 kişi yaşamını yitirdi.



Yangın tüplerinin temizliğini yapan işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören taşeron işçi Salih Ataoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ataoğlu'nun gazdan zehirlenmeye bağlı solunum ve dolaşım yetmezliğinden hayatını kaybettiği belirtildi.



Gaz sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılan 28 kişinin de tedavisi tamamlanarak, taburcu edildi.



Adliye binasında yapılan gaz ölçümü sonrasında tehlikeli bir durum olmadığı belirlenmiş bunun üzerine mesai yeniden başlamıştı.



ulusal.com.tr