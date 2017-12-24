İstanbullular susuz kaldı. Dün İstanbul'un bazı kesimlerinde yaşanan su kesintileri yüzünden vatandaş mağdur oldu. Yaklaşık 20 saattir kesik olan sular hala gelmedi. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ duyuru yayınladı mı?

0 0 0 0

İstanbullular dün kesilen suların şokunu yaşıyor. Yaklaşık 20 saattir sular gelmeyince vatandaş İSKİ'den açıklama bekliyor. İşte İSKİ'den gelen son arıza duyuruları.



İSKİ SON DAKİKA



Arıza Kesintileri



İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.12.2017 - 10:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kocatepe Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Kececi Piri Mah,Kulaksız Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Piri Paşa Mah,Sütlüce Mah,Kaptanpaşa Mah,Cukur Mah,Cihangir Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Fetihtepe Mah,Halıcıoğlu Mah,Hüseyinağa Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Telsizler Mah,Seyrantepe Mah,Sultan Selim Mah,Yahya Kemal Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Yeşilce Mah,Çağlayan Mah,Ortabayır Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Hürriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Mesrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.12.2017 - 12:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.