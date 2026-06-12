Dün sabah evden çıktı, bir daha haber alınamadı! Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün sabahtan bu yana kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki Halil Kocabıyık için arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, yaşlı adamı bulabilmek amacıyla bölgede adeta seferber oldu.
Kayıp şahsı bulabilmek amacıyla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve AKUT Afyon ekipleri, operasyonlarını belirlenen güzergahlarda aralıksız sürdürüyor. Dün başlayan arama çalışmaları kapsamında ekipler, şahsın en son görüldüğü noktayı merkeze alarak Karadirek köyü etrafındaki geniş arazide detaylı bir fiziki tarama gerçekleştiriyor.
Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Karadirek köyünde meydana geldi. Bölgede ikamet eden 82 yaşındaki Halil Kocabıyık, dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden ortadan kayboldu. İlerleyen saatlerde kendisinden hiçbir şekilde haber alamayan yakınları, durumu hızla jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan bu ihbar üzerine kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma birimleri vakit kaybetmeden köye intikal etti.
GECE BOYUNCA İZ SÜRÜLDÜ
Arama kurtarma ekiplerinin dünden bu yana yürüttüğü ve gece saatlerinde de kesintiye uğramadan devam eden operasyonlardan şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi. Henüz kayıp vatandaşa ulaşılamazken, sahadaki tüm birimlerin arama faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürütmeye devam ettiği öğrenildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı