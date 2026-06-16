Dünden beri her yerde aranıyordu! 61 yaşındaki adamdan acı haber geldi

Durmuş Koşar'ın kaybolmadan önceki saatlerde, gece vakti kendi bahçesine gitmek amacıyla aracıyla evinden ayrıldığı öğrenildi. Koşar'ın seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak su kanalının bulunduğu sazlık alana uçtu.

Kendisine ulaşılamaması üzerine Haydere Mahallesi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bu arama faaliyetlerine Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi (NAFAD) personeli de katılarak destek verdi. Ekipler bölgede tarama yaparken alınan bir ihbar, görevlileri doğrudan kaza mahalline yönlendirdi. İhbar edilen bölgeye intikal eden ekipler, Koşar'ın kullandığı 48 APA 159 plakalı aracı su kanalının içindeki sazlıklarda kaza yapmış halde buldu.

KALP HASTASI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Aracın bulunmasının ardından kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Aynı zamanda kalp hastası olduğu bilgisine ulaşılan 61 yaşındaki sürücü, ekiplerin ortak çalışmasıyla kaza yapan aracın içerisinden çıkarılarak bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak ağır yaralı durumdaki Koşar, sağlık ekipleri tarafından uygulanan tüm hayata döndürme çabalarına ve müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.