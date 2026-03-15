Düne kadar kuruyordu: Valilik 'su tahliyesi’ için uyardı

Diyarbakır’da etkili olan yağışların ardından Devegeçidi Baraj Gölü’nde kontrollü su tahliyesi başlatıldı. Valilik, nehir yatakları ve dere kenarındaki yerleşimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Diyarbakır'da son yıllarda yağışların az olması ve sıcakların etkisiyle kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü, kar ve yağmurla yeniden doldu. Artan miktarla birlikte su tahliyesi başlatıldı. Yetkililer, tahliye işlemleri nedeniyle nehir yatakları ve dere kenarlarında yaşayan vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin açıklamasında, baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlarda yüksek akımların meydana gelebildiği ve bu nedenle gerekli durumlarda kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilmiş olan Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir. Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki vatandaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazisi, bağ, bahçe ve geçici barınak gibi yerlerde tedbir alması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Devegeçidi Baraj Gölü diyarbakır
