Dünya basınında dikkat çeken deprem analizi: "Türkiye başkalarına hep cömert davrandı"

Dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'de depremlerin yarattığı yıkım sonrası sayısız ülke Türkiye için yardım seferberliği başlatmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım, maddi ve manevi desteğin yağdığı Türkiye için sayısız ülke tek yürek oldu. Konuyla ilgili bir analiz kaleme alan Al Jazeera, bu uluslararası bağın Türkiye'nin yıllardır başarıyla yürüttüğü "yardım diplomasisi"nin bir sonucu olduğunu ifade etti.