Dünya basınında dikkat çeken deprem analizi: "Türkiye başkalarına hep cömert davrandı"
Kahramanmaraş merkezli depremin ardındanarama kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım desteğin yağdığı Türkiye için sayısız ülke tek yürek oldu. Konuyla ilgili Al Jazeera, bu uluslararası bağın Türkiye'nin yıllardır başarıyla yürüttüğü "yardım diplomasisi"nin bir sonucu olduğunu vurguladı.
Dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'de depremlerin yarattığı yıkım sonrası sayısız ülke Türkiye için yardım seferberliği başlatmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım, maddi ve manevi desteğin yağdığı Türkiye için sayısız ülke tek yürek oldu. Konuyla ilgili bir analiz kaleme alan Al Jazeera, bu uluslararası bağın Türkiye'nin yıllardır başarıyla yürüttüğü "yardım diplomasisi"nin bir sonucu olduğunu ifade etti.
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi. Dünya tarihinin de en büyük afetlerinden biri olarak kabul edilen deprem felaketlerinin ardından çok sayıda ülke, Türkiye için yardım seferberliği başlattı.
"TÜRKİYE SAYISIZ ÜLKEYE YARDIM ELİ UZATTI"
Dünyanın dört bir yanından yardımların yağdığı Türkiye için dikkat çeken bir analiz, Katar merkezli Al Jazeera'dan geldi.
Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım, maddi ve manevi desteğin yağdığı Türkiye için sayısız birlik mesajı da geldi.