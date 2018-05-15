İstanbul Arnavutköy'de kutlanan Dünya Çiftçiler Günü ve Toprak Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamada kuzu yarışmasından halk oyunlarına kadar birçok etkinlik yapıldı.

Dünya Çiftçiler Günü ve Toprak Bayramı'nı işte böyle kutladılar...İstanbul Arnavutköy'de 8.'si düzenlenen Çiftçiler Günü etkinliğinde bu kez kuzular yarıştı vatandaşlar izledi.Yarışmada dereceye giren kuzu sahiplerine altın hediye edildi.Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Tarımla uğraşan vatandaşlarımızla bir aradayız bu bayramı hep birlikte kutluyoruz" dedi.Halk oyunlarıyla eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte dev kazanlarda et pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.