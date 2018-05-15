Dünya Çiftçiler Günü ve Toprak Bayramı'nı işte böyle kutladılar...
İstanbul Arnavutköy'de 8.'si düzenlenen Çiftçiler Günü etkinliğinde bu kez kuzular yarıştı vatandaşlar izledi.
Yarışmada dereceye giren kuzu sahiplerine altın hediye edildi.
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Tarımla uğraşan vatandaşlarımızla bir aradayız bu bayramı hep birlikte kutluyoruz" dedi.
Halk oyunlarıyla eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte dev kazanlarda et pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.