Dünya ısınıyor! 2025, dünya tarihinin en sıcak üç yılı arasına giriyor

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025 yılının kayıtlardaki en sıcak 3 yıldan biri olacağının neredeyse kesinleştiğini açıkladı.

Geçen ayki sıcaklık değerlerinin ardından yapılan analizlere göre, 2025'in kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağı öngörülüyor. Bu yılki sıcaklığın, halihazırda en sıcak ikinci yıl olan 2023 ile eşit seviyede veya hemen altında gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 ise hala kayıtlara geçen en sıcak yıl olma konumunu koruyor.

EKİM AYI, 1,5 DERECE SINIRINI AŞTI

C3S tarafından yayımlanan aylık sıcaklık analizine göre, Ekim 2025, küresel çapta 15,14 dereceyle kayıtlardaki en sıcak üçüncü ekim ayı oldu. Bu ayda sıcaklık ortalaması, 1991-2020 ortalamasına göre 0,70 derece daha yüksek seyretti.

Daha da endişe verici olan veri ise, geçen ayki sıcaklık ortalamasının sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 yıllarındaki ortalamanın tam 1,55 derece üzerinde gerçekleşmesi oldu. Böylece, ekim ayındaki sıcaklık artışı, Nisan 2025'ten bu yana ilk kez sanayi öncesi dönem ortalamasına göre kritik 1,5 derece eşiğini aştı.

Ekim 2025, kayıtlardaki en sıcak ekim ayı olan 2023'teki ortalamadan ise 0,16 derece daha soğuk geçti.

1,5 DERECE EŞİĞİ 3 YILDIR AŞILIYOR

Kasım 2024-Ekim 2025 dönemini kapsayan son 12 aylık ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 döneminin 0,62 derece ve sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 derece üzerinde kaydedildi.

Copernicus'un öngörüsüne göre, 2025 yılı tek başına sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışı aşmasa da, 2023-2025 dönemindeki ortalama bu eşiği aşacak. Bu durum, ölçüm kayıtlarının tutulmaya başlandığı dönemden bu yana, üç yıllık bir ortalamada sıcaklığın ilk kez bu seviyeye ulaşacağı anlamına geliyor.

"ACİL EYLEM İHTİYACINI AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR"

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyanın içinde bulunduğu bu 10 yılda sıcaklık artışında 1,5 derece limitinin aşılması ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Burgess, "Bu durum, iklim değişikliğinin hızlanma temposunu ve acil eylem ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Burgess, durumu şöyle özetledi: "2025, en sıcak yıl olmasa da neredeyse kesin olarak en sıcak ilk üç yıl arasında yer alacak. Son 3 yıl, olağanüstü sıcak geçti ve 2023-2025 dönemi sıcaklık ortalamasının 1,5 dereceyi aşması muhtemel. Bu da 3 yıllık bir dönem için sıcaklığın ilk kez böyle bir seviyeye çıkacağı anlamına geliyor."

İklim değişikliğiyle mücadele için ülkelerin taraf olduğu Paris Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın geçen haftaki raporu da, küresel sıcaklığın çok yıllar ortalamasının gelecek 10 yılda 1,5 derece eşiğini aşma riski olduğunu ortaya koymuştu.