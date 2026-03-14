Dünya Kudüs Günü’nde birlik çağrısı: Mezhep ayrımına tepki gösterildi

Ankara, Iğdır ve Kocaeli'de "Dünya Kudüs Günü" etkinliği düzenlendi. ABD ve İsrail'e karlı tepki sloganları atıldı, emperyalizme geçit verilmeyeceği vurgulandı. Şehit Ayetullah Ali Hamaney anıldı.

"Dünya Kudüs Günü" etkinliğine bu sloganlar damga vurdu. ABD ve İsrail'in saldırgan politikaları kınandı.

Ankara, Iğdır ve Kocaeli'de çeşitli etkinlikler yapıldı. Ankara'da toplanma adresi İsrail büyükelçiliği önü oldu. Sunni-Şii ayrımına tepki gösterildi. Birlik çağrısı yapıldı.

Kocaeli’de Körfez Muhammediye Camii Ali Ekber Gençliği'nin organize ettiği etkinliğe ilgi yoğun oldu. İran'ın kahramanca verdiği mücadele alkışlandı. Yapılan konuşmalarda ABD-İsrail saldırganlığı lanetlendi. Etkinliğe Vatan Partisi yöneticileri de katıldı. Etkinlik iftar yemeği ile sona erdi.

Kudüs günü etkinlikleri ABD ve İsrail'in kaybedeceği belirtildi. Bursa Ehlibeyt Kültür ve İlim Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte emperyalizme tepki sesleri yükseldi.

Vatan Partisi yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte direnen mazlum milletlere selam gönderildi.

Etkinlik noktalarından biri de Iğdır oldu. Iğdır Ehlibeyt Âlimler Derneği tarafından Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Katılımcılar, Türk ve İran bayrakları açarak ABD ve İsrail'e karşı slogan attı. İran ve Gazze saldırılarına tepki gösterildi.

